Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский для малышей в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: на занятиях материал изучается по принципу от простого к сложному, постоянно проводится повторение и закрепление пройденного материала. Большая часть занятия проходит в движении, за столами дети занимаются только во время выполнения творческих заданий. Все задания очень увлекательные, длятся не более пяти минут, происходит постоянная смена деятельности, что облегчает усвоение материала малышами.
Преподаватель курса общается с детьми исключительно на иностранном языке для того, чтобы детки как можно раньше соприкоснулись с английским. На занятиях непринужденно рассматриваются темы и понятия, окружающие малыша в повседневной жизни, такие как приветствие, игрушки, семья, дом, одежда, животные, еда, лицо, части тела и другие. Программа обучения гармонично задействует все каналы восприятия информации: зрительный, слуховой, интонационный.
Концепция программы позволяет родителям (или бабушкам, дедушкам) присутствовать на занятиях и принимать в них активное участие.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возрастные группы:
- от 1 до 2 лет;
- от 2 до 3 лет.
Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
-
Английский язык в образовательном центре "Юниум"От 7 до 12 лет От 3650 руб Частная
-
Французский язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
-
Английский язык в "Easy English school"От 3 до 18 лет От 4000 до 6000 руб Частная
-
Английский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Театральный кружок в школе Vladivostok Education GroupОт 8 до 12 лет Частная
-
Английский язык в школе "Zoom English Club"От 5 до 18 лет От 3120 до 3120 руб Частная
-
Английский язык в школе "Green Green Cat"До 7 лет От 3500 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в школе Vladivostok Education GroupОт 4 до 17 лет От 6480 до 8640 руб Частная
-
Корейский язык в школе "Prosper"От 7 до 18 лет От 3000 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в Школе "Эврика"От 3 до 17 лет От 450 до 3600 руб Частная
Загрузка комментариев...