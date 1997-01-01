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        Английский для малышей в центре "Полиглотики"

        Английский для малышей в центре "Полиглотики"

        Иностранные языки
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 650 - 6400
        Возраст: 1 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А , Дом Радио, 3-й этаж, вход через пост охраны №2, оф. 349
        • +7 (914) 341-85-38
        Информация

        Описание: на занятиях материал изучается по принципу от простого к сложному, постоянно проводится повторение и закрепление пройденного материала. Большая часть занятия проходит в движении, за столами дети занимаются только во время выполнения творческих заданий. Все задания очень увлекательные, длятся не более пяти минут, происходит постоянная смена деятельности, что облегчает усвоение материала малышами.

        Преподаватель курса общается с детьми исключительно на иностранном языке для того, чтобы детки как можно раньше соприкоснулись с английским. На занятиях непринужденно рассматриваются темы и понятия, окружающие малыша в повседневной жизни, такие как приветствие, игрушки, семья, дом, одежда, животные, еда, лицо, части тела и другие. Программа обучения гармонично задействует все каналы восприятия информации: зрительный, слуховой, интонационный.

        Концепция программы позволяет родителям (или бабушкам, дедушкам) присутствовать на занятиях и принимать в них активное участие.

        Стоимость:

        • пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
        • абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
        • абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

        Возрастные группы:

        • от 1 до 2 лет;
        • от 2 до 3 лет.

        Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

        Продолжительность:

        • стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
        • интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 6 человек.

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