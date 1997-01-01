Английский для малышей в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: на занятиях материал изучается по принципу от простого к сложному, постоянно проводится повторение и закрепление пройденного материала. Большая часть занятия проходит в движении, за столами дети занимаются только во время выполнения творческих заданий. Все задания очень увлекательные, длятся не более пяти минут, происходит постоянная смена деятельности, что облегчает усвоение материала малышами.

Преподаватель курса общается с детьми исключительно на иностранном языке для того, чтобы детки как можно раньше соприкоснулись с английским. На занятиях непринужденно рассматриваются темы и понятия, окружающие малыша в повседневной жизни, такие как приветствие, игрушки, семья, дом, одежда, животные, еда, лицо, части тела и другие. Программа обучения гармонично задействует все каналы восприятия информации: зрительный, слуховой, интонационный.

Концепция программы позволяет родителям (или бабушкам, дедушкам) присутствовать на занятиях и принимать в них активное участие.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возрастные группы:

от 1 до 2 лет;

от 2 до 3 лет.

Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.