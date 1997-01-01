Английский язык в центре "Эврика"

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Описание: Групповое занятие. Освоение лексики, грамматики и синтаксиса английского языка на бытовом уровне для использования в разговорной речи.

Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.

Продолжительность: 40 минут.

Стоимость: бесплатно.

Преподаватели: Евсеенко Светлана Анатольевна - преподаватель английского языка.