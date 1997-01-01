Английский язык в центре "Эврика"

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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Вязовая, 1
- +7 (423) 227-95-84
Информация
Описание: Групповое занятие. Освоение лексики, грамматики и синтаксиса английского языка на бытовом уровне для использования в разговорной речи.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 40 минут.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Евсеенко Светлана Анатольевна - преподаватель английского языка.
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