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Английский язык в "Royal English Center"
Цена: 4000 - 4000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Ватутина, 4в
- +7 (423) 259-31-26
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 4000 руб. в месяц.
Преподаватель: Фомичева Анна Алексеевна - преподаватель английского языка.
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