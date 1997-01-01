Английский язык в школе "Аспект"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Постышева, 33
- +7 (423) 248-84-05
- +7 (908) 458-57-87
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: от 40 до 80 минут.
Стоимость: от 300 до 750 рублей за занятие.
Преподаватель: Анастасия Дмитриевна - преподаватель английского и французского языков, Анна Сергеевна - преподаватель английского языка, Виктория Игоревна - преподаватель английского языка.
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Французский язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Немецкий язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
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Корейский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский язык в Творческой студии "Do-Do"От 6 до 14 лет Частная
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Английский для младших классов в Центре "Чайка"От 8 до 11 лет От 2800 руб Частная
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Английский язык в центре "Дошколенок"От 6 до 18 лет От 600 до 3000 руб Частная
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Английский язык в Языковом центре «Lima»От 5 до 18 лет От 1800 до 3500 руб Частная
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Кружок английского языка "Мир без границ" в клубе "Юность"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Испанский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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Английский язык в Школе "Aspect"От 7 до 16 лет От 3600 руб Частная
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