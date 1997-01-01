Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: айкидо с ранних лет учит ребенка жить в гармонии с окружающим миром. На занятиях дети учатся не только развивать внутреннюю силу и уверенность в себе, но и правильно это использовать.

В программе:

осваивание техники и приемов - бросков, удержаний, уходов с линии атаки;

отработка страховки - умения правильно падать и кувыркаться;

отработка стоек с прямой спиной.

В ходе обучения идет постепенная адаптация к нагрузкам, физические нагрузки даются постепенно.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 8 до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: