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Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Цена: 1700 - 2000
Возраст: 4 - 13 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 , ТЦ "Сотка", 4-й этаж
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация
Описание: айкидо с ранних лет учит ребенка жить в гармонии с окружающим миром. На занятиях дети учатся не только развивать внутреннюю силу и уверенность в себе, но и правильно это использовать.
В программе:
- осваивание техники и приемов - бросков, удержаний, уходов с линии атаки;
- отработка страховки - умения правильно падать и кувыркаться;
- отработка стоек с прямой спиной.
В ходе обучения идет постепенная адаптация к нагрузкам, физические нагрузки даются постепенно.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 8 до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Зотин Евгений Викторович. Имеет 2 Дан Айкидо Айкикай (ведет группы на пр-те 100-летия Владивостока).
- Новикова Юлия Александровна. Имеет опыт работы более 10 лет (ведет группы на ул. Сахалинской).
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 2
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