Айкидо в Спортивной школе "Старт"

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Информация
Описание: айкидо - не просто боевое искусство, а целая философия. Изучение айкидо не только укрепляет тело и дух ребенка, но и формирует особое мировоззрение, учит умению постоять за себя и защитить слабого.
На занятиях в раннем детском возрасте программу обучения посвящают общей физической подготовке, разарботке мышц, тренировке падений и начальной теории айкидо.
Айкидо улучшает физическую форму ребенка, способствуют развитию координации, обретению контроля над телом.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Азаров Владимир Сергеевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 12 лет;
- Новикова Юлия Александровна - тренер-преподаватель, стаж работы - 11 лет;
- Чегиров Виталий Юрьевич - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 13 лет.
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