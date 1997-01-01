Айкидо в Спортивной школе "Старт"

Информация

Описание: айкидо - не просто боевое искусство, а целая философия. Изучение айкидо не только укрепляет тело и дух ребенка, но и формирует особое мировоззрение, учит умению постоять за себя и защитить слабого.

На занятиях в раннем детском возрасте программу обучения посвящают общей физической подготовке, разарботке мышц, тренировке падений и начальной теории айкидо.

Айкидо улучшает физическую форму ребенка, способствуют развитию координации, обретению контроля над телом.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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