Baby English в Полиглотики

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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-05-05
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Информация
Маленькими шажками к большому успеху. Чем раньше пройдет знакомство ребенка с английским языком, тем легче у него формируются навыки восприятия английской речи на слух. Еще одна задача этого курса - пробудить у ребенка интерес к изучению английского языка и к обучению, в целом.
На занятиях происходит:
- Знакомство с иностранным языком;
- Интуитивное восприятие и понимание английской речи преподавателя;
- Развитие языковых способностей ребенка;
- Усиление связи Ребенок-Родитель;
- Тренировка мелкой моторики;
- Всестороннее развитие ребенка;
- Подготовка к дальнейшему изучению английского языка.
Возраст: 1,5-2,5 года.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Кол-во детей в группе: 2-4 ребенка, занятия вместе с родителями.
Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).
Пробное занятие: 650 руб.
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