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        Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга"

        Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.9
        Цена: 2500 - 2500
        Возраст: 5 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 12в
        • +7 (423) 270-10-20
        • +7 (914) 790-10-20
        Информация

        Описание: В программе: латиноамериканская программа, европейская программа, разминка, общая физическая подготовка, растяжка и хореография. Спортивные бальные танцы развивают координацию, музыкальность, пластику, лидерские качества, воспитывает чувство прекрасного.

        Спортивные бальные танцы для детей — не только очень красивы и изящны, но также полезны для физического, социального и морального развития ребенка: формируют правильную осанку и красивую походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к усидчивости и концентрации внимания.  

        Данная секция является членом Федерации танцевального спорта России, что позволяет ученикам принимать участие в соревнованиях, завоевывать места, спортивные классы и разряды.

        Возраст: от 5-ти до 14-ти лет. Группы делятся по возрастным категориям: 5-7, 7-10, 10-14 лет.

        Расписание занятий: До 27 мая 2017 г. В период летних каникул занятий у детских групп нет. Ведется набор в новые группы на сентябрь.

        Младшая группа: вторник, четверг: 18:30-19:30, суббота: 13:00-14:00.

        Старшая группа: понедельник, среда, пятница: 18:30-19:45.

        Стоимость: 2500 руб. в месяц.

        Продолжительность занятия: 60-90 мин.

        Количество человек в группах: от 10 до 30 чел.

        Преподаватели: Архицкая Виталия - хореограф. Старший тренер по спортивным бальным танцам.

        • КМС по спортивным бальным танцам.
        • Призер Дальневосточного первенства 2011 г.
        • Многократный победитель и призер первенств Приморского края.

        Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, на ноги - балетки/чешки. Для девочек лучше лосины и купальник, для мальчиков: брюки, футболка.

        Дополнительные расходы: танцевальная обувь (после полугода тренировок) - от 1500 руб., танцевальные костюмы на выступление.

          Преподаватели секции

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