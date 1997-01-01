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Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга"
Адреса
- +7 (423) 270-10-20
- +7 (914) 790-10-20
Информация
Описание: В программе: латиноамериканская программа, европейская программа, разминка, общая физическая подготовка, растяжка и хореография. Спортивные бальные танцы развивают координацию, музыкальность, пластику, лидерские качества, воспитывает чувство прекрасного.
Спортивные бальные танцы для детей — не только очень красивы и изящны, но также полезны для физического, социального и морального развития ребенка: формируют правильную осанку и красивую походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к усидчивости и концентрации внимания.
Данная секция является членом Федерации танцевального спорта России, что позволяет ученикам принимать участие в соревнованиях, завоевывать места, спортивные классы и разряды.
Возраст: от 5-ти до 14-ти лет. Группы делятся по возрастным категориям: 5-7, 7-10, 10-14 лет.
Расписание занятий: До 27 мая 2017 г. В период летних каникул занятий у детских групп нет. Ведется набор в новые группы на сентябрь.
Младшая группа: вторник, четверг: 18:30-19:30, суббота: 13:00-14:00.
Старшая группа: понедельник, среда, пятница: 18:30-19:45.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 60-90 мин.
Количество человек в группах: от 10 до 30 чел.
Преподаватели: Архицкая Виталия - хореограф. Старший тренер по спортивным бальным танцам.
- КМС по спортивным бальным танцам.
- Призер Дальневосточного первенства 2011 г.
- Многократный победитель и призер первенств Приморского края.
Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, на ноги - балетки/чешки. Для девочек лучше лосины и купальник, для мальчиков: брюки, футболка.
Дополнительные расходы: танцевальная обувь (после полугода тренировок) - от 1500 руб., танцевальные костюмы на выступление.
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