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Баскетбол в Спортивной школе "Русич"
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Описание: занятия помогают ребенку научиться владеть своим телом и координировать движения. Во время занятий тренируются и развиваются практически все группы мышц спины, ног и рук. Ребенок развивает ловкость, пространственное и логическое мышление, а также умение мыслить нестандартно.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Кудинов Артур Геннадиевич - тренер-преподаватель высшей категории;
- Голядинец Сергей Алексеевич - тренер-преподаватель высшей категории, Почётный работник общего образования РФ;
- Ерёменко-Кестнер Константин Константинович - тренер-преподаватель высшей категории;
- Симоненко Юрий Юрьевич - тренер-преподаватель высшей категории;
- Зятина Жанна Викторовна - тренер-преподаватель высшей категории;
- Мануйлова Галина Иосифовна - тренер-преподаватель.
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