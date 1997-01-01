Детская йога в студии йоги Шанти

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Адреса
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Владивосток, Толстого (Буссе), ул. Толстого, 5г
- +7 (423) 255-12-34
- +7 (902) 555-12-34
Информация
Описание: Комплексы упражнений подобраны с учетом детских особенносте. Дети становятся более уравновешенными и внимательными. Студия предоставляет возможность посещать хаммам бесплатно до или после тренировок.
Возраст: с 12 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Стоимость: разовое - 350 руб, абонемент - 2600 в месяц (8 занятий). Действует система скидок.
Преподаватель: Ровина Вероника Руслановна.
Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.
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