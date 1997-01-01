Детская йога в студии йоги Yoga Studio

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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Запорожская, 77 , БЦ "City Hall", 9-й этаж, каб. 920
- +7 (423) 276-44-76
- +7 (914) 776-44-76
Информация
Описание: Основной принцип занятий - динамика и игровой момент. На занятиях отсутствует глубокая вдумчивая работа в позах, больше внимания уделяется физическому исполнению. В ходе занятий ребенок познакомится с возможностями своего тела, воспитает осмысленное отношение к собственному здоровью, разовьет гибкость тела и пластику движения, а также укрепит внутренние органы и повысит уровень сосредоточенности и концентрации внимания.
Возраст: от 6 до 14 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Стоимость: Разовое - 400 руб., абонемент - 1400 руб. в месяц (4 занятия), абонемент - 2800 руб (8 занятий).
Преподаватель: Яланжи Ирина.
Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.
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