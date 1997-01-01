Детская йога в студии йоги Yoga Studio

Информация

Описание: Основной принцип занятий - динамика и игровой момент. На занятиях отсутствует глубокая вдумчивая работа в позах, больше внимания уделяется физическому исполнению. В ходе занятий ребенок познакомится с возможностями своего тела, воспитает осмысленное отношение к собственному здоровью, разовьет гибкость тела и пластику движения, а также укрепит внутренние органы и повысит уровень сосредоточенности и концентрации внимания.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Стоимость: Разовое - 400 руб., абонемент - 1400 руб. в месяц (4 занятия), абонемент - 2800 руб (8 занятий).

Преподаватель: Яланжи Ирина.

Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.