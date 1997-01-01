Эстетическое развитие в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребенка. Занятия имеют широкий диапазон творческих, интеллектуальных и развивающих направлений, где ребенок может реализовать свои способности.

Дети изучают такие дисциплины как: гимнастика, рисование, лепка, аппликация, речевое развитие, английский язык, музыкальное развитие, окружающий мир, развитие моторики и психических процессов.

В процессе обучения дети гармонично развиваются, учатся петь, рисовать, лепить, овладевают ритмикой и искусством движения, а также учатся считать, правильно говорить, логически мыслить. Занятия развивают мелкую моторику, помогают малышам расширять словарный запас, решать логические задачи.

Стоимость:

500 рублей -одно занятие;

3500 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 3 до 4 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.