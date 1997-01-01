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Эстетическое развитие в Школе "Эврика"
Адреса
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребенка. Занятия имеют широкий диапазон творческих, интеллектуальных и развивающих направлений, где ребенок может реализовать свои способности.
Дети изучают такие дисциплины как: гимнастика, рисование, лепка, аппликация, речевое развитие, английский язык, музыкальное развитие, окружающий мир, развитие моторики и психических процессов.
В процессе обучения дети гармонично развиваются, учатся петь, рисовать, лепить, овладевают ритмикой и искусством движения, а также учатся считать, правильно говорить, логически мыслить. Занятия развивают мелкую моторику, помогают малышам расширять словарный запас, решать логические задачи.
Стоимость:
- 500 рублей -одно занятие;
- 3500 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 3 до 4 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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