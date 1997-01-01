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Физика для сдачи ЕГЭ мв образовательном центре "Юниум"
Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: подготовка представляет собой интенсивную программу обучения, в ходе которой участники изучают основные разделы школьной физики и после каждой темы проходят тестирование. Программа повторяет структуру экзамена, содержат все задачи, с которыми ребята столкнутся при сдаче ЕГЭ.
Обучение разбито на два этапа по полугодиям:
- На начальном этапе учащиеся закрепляют знания по термодинамике, механике, молекулярно-кинетической теории. Обучение сфокусировано на решении сложных задач 2-й части ЕГЭ.
- Занятия второго полугодия сфокусированы на изучении оптики, ядерной, атомной и квантовой физики, а также электромагнитных явлений. Ученики начинают моделировать физические ситуации в задачах. Полученные знания позволяют быстро решать типовые задания ЕГЭ первой и второй частей экзамена. Это гарантирует успешную сдачу тестирования с получением высоких баллов.
Стоимость: 4750 рублей в месяц.
Возраст: от 17 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
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