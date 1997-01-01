Физика для сдачи ЕГЭ мв образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: подготовка представляет собой интенсивную программу обучения, в ходе которой участники изучают основные разделы школьной физики и после каждой темы проходят тестирование. Программа повторяет структуру экзамена, содержат все задачи, с которыми ребята столкнутся при сдаче ЕГЭ.

Обучение разбито на два этапа по полугодиям:

На начальном этапе учащиеся закрепляют знания по термодинамике, механике, молекулярно-кинетической теории. Обучение сфокусировано на решении сложных задач 2-й части ЕГЭ.

Занятия второго полугодия сфокусированы на изучении оптики, ядерной, атомной и квантовой физики, а также электромагнитных явлений. Ученики начинают моделировать физические ситуации в задачах. Полученные знания позволяют быстро решать типовые задания ЕГЭ первой и второй частей экзамена. Это гарантирует успешную сдачу тестирования с получением высоких баллов.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.