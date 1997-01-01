Живопись в Творческой мастерской XXI

Информация

Описание: занятия направлены не только на обучение живописи, дети также создают различные поделки, проявляя фантазию и креатив. Занятия способствуют развитию творческих способностей, мелкой моторики при создании поделок или рисовании, прививают детям любовь к искусству, формируют эстетический вкус.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (4 занятия). На первый месяц все материалы для обучения предоставляются.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет;

от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.