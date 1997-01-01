Живопись в Творческой мастерской XXI

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
- +7 (914) 660-48-86
Информация
Описание: занятия направлены не только на обучение живописи, дети также создают различные поделки, проявляя фантазию и креатив. Занятия способствуют развитию творческих способностей, мелкой моторики при создании поделок или рисовании, прививают детям любовь к искусству, формируют эстетический вкус.
Стоимость: 2000 рублей в месяц (4 занятия). На первый месяц все материалы для обучения предоставляются.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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ИЗО студия в детском клубе "Звездочка"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Изостудия "Краски природы" в клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Арт-терапия в Детском центре "Фристайл"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
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Основы живописи в Семейном клубе "Шаги"От 8 до 13 лет От 500 до 1800 руб Частная
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Уроки живописи и творческие занятия в Детском клубе "Всезнайка"От 4 до 15 лет Частная
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ИЗО в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 350 до 2500 руб Частная
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«Юный художник» в Речевом центре "Логопед"От 3 до 4 лет От 600 до 2000 руб Частная
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Живопись в Центре "Piramida"От 5 до 18 лет От 250 до 3000 руб Частная
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Рисование во Дворце детского творчестваОт 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Уроки рисования и творческие занятия в Art-StudioОт 4 до 18 лет От 800 до 5300 руб Частная
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