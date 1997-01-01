Гитара во Дворце детского творчества

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Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 22
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 10-15 лет.
Расписание: вторник: 11.00 - 13.00, 16.00-18.00, пятница: 09.00 - 10.00, 15.00-21.00, суббота: 09.00-15.00.
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Вокальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
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Ансамбль эстрадной песни «Созвездие» в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Русская музыка" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 3 до 18 лет От 450 руб Частная
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Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Гитара в детском клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Вокальная студия "Конфетти" в ДКЖДОт 7 до 18 лет Государственная
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Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»От 3 до 18 лет От 335 до 4200 руб Частная
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Сольфеджио в центре "88 клавиш"От 2 до 18 лет От 500 до 1000 руб Частная
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Саксофон-флейта во Дворце детского творчестваОт 7 до 12 лет Государственная
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