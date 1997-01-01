Хип-хоп в школе танцев "Street Art"

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация
Описание: В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Преподаватель: Максим G-ace - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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