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Хореографическая студия в клубе "Экзито"
Цена: 1700 - 2300
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2
- +7 (423) 293-68-56
- +7 (423) 275-66-82
- +7 (914) 705-66-82
Информация
Описание: Занятия включают общую физическую подготовку, элементы классической хореографии, партерную пластику (растяжку), акробатику, развитие музыкального слуха и развитие воображения.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Расписание занятий: вторник, четверг: 15:00-16:45; 18:00-19:00.
Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.
Продолжительность занятия: 1 - 1,45 часа.
Стоимость: от 1700 до 2300 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.
Преподаватели: Оксана Александровна, Святенко Маргарита Александровна - профессиональные хореографы.
Форма: удобная, не сковывающая движения, на ноги мягкие балетки, девочкам можно хореографический купальник.
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