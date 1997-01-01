Хореографическая студия в клубе "Экзито"

Информация

Описание: Занятия включают общую физическую подготовку, элементы классической хореографии, партерную пластику (растяжку), акробатику, развитие музыкального слуха и развитие воображения.

Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.

Расписание занятий: вторник, четверг: 15:00-16:45; 18:00-19:00.

Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.

Продолжительность занятия: 1 - 1,45 часа.

Стоимость: от 1700 до 2300 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.

Преподаватели: Оксана Александровна, Святенко Маргарита Александровна - профессиональные хореографы.

Форма: удобная, не сковывающая движения, на ноги мягкие балетки, девочкам можно хореографический купальник.