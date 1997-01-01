Хореография в клубе "Smart baby"

Информация

Описание: детская современная хореография – это танцевальное искусство, которое включает в себя совокупность различных современных направлений и стилей.

Какую пользу ребенку принесут занятия:

развитие гибкости;

формирование правильной осанки;

укрепление здоровья;

подтянутая фигура.

В программе занятий:

развитие выворотности и координации;

развитие слуха, умения попадать в такт;

растяжка;

отработка танцевальной походки;

разучивание базовых элементов классики и русского народного танца;

тренировка памяти в ходе запоминания танцевальных движений и элементов.

Стоимость: 3200 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возрастные группы:

от 2 до 3 лет;

от 4 до 5 лет;

от 6 до 8 лет.

Продолжительность: 40-45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Астапович Надежда Евгеньевна.