Хореография в клубе "Smart baby"

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Адреса
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Владивосток, Патрокл, ул. Басаргина, 15А
- +7 (914) 798-71-86
- +7 (924) 234-66-57
Информация
Описание: детская современная хореография – это танцевальное искусство, которое включает в себя совокупность различных современных направлений и стилей.
Какую пользу ребенку принесут занятия:
- развитие гибкости;
- формирование правильной осанки;
- укрепление здоровья;
- подтянутая фигура.
В программе занятий:
- развитие выворотности и координации;
- развитие слуха, умения попадать в такт;
- растяжка;
- отработка танцевальной походки;
- разучивание базовых элементов классики и русского народного танца;
- тренировка памяти в ходе запоминания танцевальных движений и элементов.
Стоимость: 3200 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возрастные группы:
- от 2 до 3 лет;
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 8 лет.
Продолжительность: 40-45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Астапович Надежда Евгеньевна.
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