Хореография в Студии "Mind and Body Dance" в ДКЖД

Информация

Описание:

Детская хореография направлена на всестороннее развитие личности. Занятия танцами не только укрепляют здоровье, но и воспитывают трудолюбие, дисциплинируют, раскрепощают и раскрывают внутреннее «Я» ребенка.

Возраст детей: от 3 до 6 лет.

Расписание: дети делятся на группы: суббота, воскресенье: с 9.20 до 10.00 - малыши.

с 10.00 до 11.00 - детская хореография (4-5 лет)

c 11.00 до 12.00 - детская хореография (5-6 лет).

Стоимость:

Продолжительность занятия: 60 минут.

Частота занятий: занятия проходят по выходным дням, 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватели:

Форма одежды: гимнастический купальник, чешки/балетки.