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Хореография в Студии "Mind and Body Dance" в ДКЖД
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Информация
Описание:
Детская хореография направлена на всестороннее развитие личности. Занятия танцами не только укрепляют здоровье, но и воспитывают трудолюбие, дисциплинируют, раскрепощают и раскрывают внутреннее «Я» ребенка.
Возраст детей: от 3 до 6 лет.
Расписание: дети делятся на группы: суббота, воскресенье: с 9.20 до 10.00 - малыши.
с 10.00 до 11.00 - детская хореография (4-5 лет)
c 11.00 до 12.00 - детская хореография (5-6 лет).
Стоимость:
Продолжительность занятия: 60 минут.
Частота занятий: занятия проходят по выходным дням, 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватели:
Форма одежды: гимнастический купальник, чешки/балетки.
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