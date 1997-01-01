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Каллиграфия в Центре "Эйдетика"
Адреса
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: неправильный почерк снижает скорость письма, дети не успевают вести школьные записи, часами сидят за домашним заданием, как следствие, снижается общая успеваемость и пропадает интерес к учёбе.
Занятиях каллиграфией решат эту проблему, помогут ребенку освоить искусству красивого и ровного письма. Каллиграфия развивает мелкую моторику, воспитывает в детях усидчивость, дисциплинированность и аккуратность.
У ребят, регулярно посещающих занятия, выравнивается и улучшается почерк, формируется позитивное отношение к процессу письма, увеличивается грамотность.
В результате обучения у ребёнка выработается хороший почерк, проснется любовь к письму и появится творческое хобби, приносящее позитивный настрой.
Стоимость: 9000 рублей за всю программу обучения (16 уроков). Есть индивидуальные занятия, 1000 рублей - за одно занятие.
Возраст: от 6 до 17 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.
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