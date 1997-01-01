Каллиграфия в Центре "Наши дети"

Информация

Описание: занятия проходят по двум основным программам: постановка почерка для младших школьников и коррекция почерка для детей постарше.

Главная цель занятий – формирование у младших школьников навыков каллиграфического письма через выполнение заданий, основанных на занимательном материале. Обучение каллиграфии детей проходит с педагогом, владеющим техникой.

На занятиях ребенку предоставляется учебное пособие.

Стоимость: 500 рублей за занятие.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.