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Каллиграфия в Центре "Наши дети"
Цена: От 500
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2а
- +7 (423) 291-83-83
- +7 (423) 266-98-98
Информация
Описание: занятия проходят по двум основным программам: постановка почерка для младших школьников и коррекция почерка для детей постарше.
Главная цель занятий – формирование у младших школьников навыков каллиграфического письма через выполнение заданий, основанных на занимательном материале. Обучение каллиграфии детей проходит с педагогом, владеющим техникой.
На занятиях ребенку предоставляется учебное пособие.
Стоимость: 500 рублей за занятие.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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