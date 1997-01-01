Капоэйра в спорткомплексе Гавань

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Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3
- +7 (423) 249-73-22 , ресепшн
- +7 (423) 249-74-72 , приемная
- +7 (423) 249-62-78 , бассейн
- +7 (423) 249-71-14 , тренажерный зал
Информация
Описание: Капоэйра - бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождается национальной бразильской музыкой.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: до 2600 руб. в месяц.
Преподаватель: Кондоков Федор - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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