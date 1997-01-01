Кружок "Маленький химик" в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: увлечение химией обычно начинается с опыта. Существует множество полезных, поучительных и просто красивых экспериментов, которые вполне по плечу и начинающим юным химикам. Именно такие опыты ребята делают на занятиях по химии.

Все предлагаемые опыты безопасны и интересны. Ребята увидят светящихся червяков и танцующих бабочек, узнают, из чего состоят газ и алмазы, сами сделают серебряное зеркало. А также проведут еще множество удивительных и незабываемых экспериментов, позволяющих влюбиться до конца жизни в удивительную науку – химию.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (продолжительность обучения - 1 месяц).

Возраст: от 7 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.