Ментальная арифметика в Центре "Чайка"

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Описание: ментальная арифметика - это восточная методика развития умственных способностей детей, основанная на системе арифметических вычислений при помощи счет.

Основная идея ментальной арифметики заключается в том, что в процессе изучения ребенком простых арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление) при помощи счетов (абакус) стимулируется работа обоих полушарий головного мозга.



Какие результаты дают занятия:

появляется способность к самостоятельному решению задач,

улучшается успеваемость в школе,

развивается логика, фотографическая память,

развивается творческое мышление и воображение,

повышается уверенность в себе,

улучшается дисциплина и проявляются лидерские качества,

ускоряется выполнение домашнего задания и появляется больше свободного времени.

Занятия проходят в увлекательной форме – с играми и физической активностью.

Стоимость: 3000 рублей в месяц, пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут (плюс 15 минут для выполнения домашнего задания дома).

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Ольга Анатольевна.