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Ментальная арифметика в Центре "Чайка"
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Описание: ментальная арифметика - это восточная методика развития умственных способностей детей, основанная на системе арифметических вычислений при помощи счет.
Основная идея ментальной арифметики заключается в том, что в процессе изучения ребенком простых арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление) при помощи счетов (абакус) стимулируется работа обоих полушарий головного мозга.
Какие результаты дают занятия:
- появляется способность к самостоятельному решению задач,
- улучшается успеваемость в школе,
- развивается логика, фотографическая память,
- развивается творческое мышление и воображение,
- повышается уверенность в себе,
- улучшается дисциплина и проявляются лидерские качества,
- ускоряется выполнение домашнего задания и появляется больше свободного времени.
Занятия проходят в увлекательной форме – с играми и физической активностью.
Стоимость: 3000 рублей в месяц, пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 6 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут (плюс 15 минут для выполнения домашнего задания дома).
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Ольга Анатольевна.
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