Обучение игре на скрипке в школе "Виртуозы"

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Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
Информация
Описание: Проведение экспресс-курса скрипки, состоящего из восьми уроков. На первых уроках скрипки внимание уделяется основам техники, аппликатуре, постановке рук и пальцев. Начинается разучивание приведения.
Курс из двадцати четырех уроков скрипки включает в себя работу над техникой, чувством ритма, изучение нотной грамоты для чтения с листа. Разучивание разнообразных гамм и упражнений, необходимых для дальнейшего освоения инструмента.
Возраст: от 5 лет.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).
Преподаватель: Евгения Александровна.
Форма: любая, свободная.
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