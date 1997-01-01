Обучение игре на скрипке в школе "Виртуозы"

Информация

Описание: Проведение экспресс-курса скрипки, состоящего из восьми уроков. На первых уроках скрипки внимание уделяется основам техники, аппликатуре, постановке рук и пальцев. Начинается разучивание приведения.

Курс из двадцати четырех уроков скрипки включает в себя работу над техникой, чувством ритма, изучение нотной грамоты для чтения с листа. Разучивание разнообразных гамм и упражнений, необходимых для дальнейшего освоения инструмента.

Возраст: от 5 лет.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватель: Евгения Александровна.

Форма: любая, свободная.