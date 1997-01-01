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Обучение киноделу в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях дети научатся свободно ориентироваться на съемочной площадке, придумывать интересный сюжет, распределять роли и разбираться в современных жанрах кинематографа.
Программа обучения состоит из 24 блоков:
- инсценировка съемочного процесса;
- путь от идеи до реализации;
- ключевые этапы создания фильма;
- как выбрать тему;
- роль главного героя и подбор других персонажей;
- эпизоды в фильме;
- командная постановка этюда;
- ось истории, развитие сюжета, художественные элементы в кинематографе;
- документальное и игровое кино;
- съемка документального проекта;
- монтаж фильма;
- показ фильма;
- жанры в кино;
- основа фильма, синопсис;
- необходимо для съемки фильма, декорации, костюмы;
- диалог и монолог;
- понятие “логлайн”;
- сценарий, презентация сюжета, идеи, фабулы;
- кастинг актеров;
- съемочный день (2 блока);
- монтаж истории;
- спецэффекты;
- кинопоказ.
Чему научится ребенок в ходе обучения:
- снимать авторские фильмы;
- сможете впустить в сюжетную линию интересных героев, задать каждому свой характер и темперамент;
- узнает, в чем особенности мелодрамы, комедии, драмы, детектива, хоррора и триллера;
- научится азам кинематографии, создаст мини-фильм и авторский проект для своих друзей и близких.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6100 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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