Обучение киноделу в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях дети научатся свободно ориентироваться на съемочной площадке, придумывать интересный сюжет, распределять роли и разбираться в современных жанрах кинематографа.

Программа обучения состоит из 24 блоков:

инсценировка съемочного процесса; путь от идеи до реализации; ключевые этапы создания фильма; как выбрать тему; роль главного героя и подбор других персонажей; эпизоды в фильме; командная постановка этюда; ось истории, развитие сюжета, художественные элементы в кинематографе; документальное и игровое кино; съемка документального проекта; монтаж фильма; показ фильма; жанры в кино; основа фильма, синопсис; необходимо для съемки фильма, декорации, костюмы; диалог и монолог; понятие “логлайн”; сценарий, презентация сюжета, идеи, фабулы; кастинг актеров; съемочный день (2 блока); монтаж истории; спецэффекты; кинопоказ.

Чему научится ребенок в ходе обучения:

снимать авторские фильмы;

сможете впустить в сюжетную линию интересных героев, задать каждому свой характер и темперамент;

узнает, в чем особенности мелодрамы, комедии, драмы, детектива, хоррора и триллера;

научится азам кинематографии, создаст мини-фильм и авторский проект для своих друзей и близких.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6100 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.