Плавание в фитнес-клубе Мастер Джим

Информация

Описание: В программе: умение держаться на воде, обучение плаванию и правильной технике.

Делятся на группы: "Барракуды" - 5-7 лет и "Аква микс" - 8-12 лет.

Возраст: от 5-ти до 12-ти лет.

Продолжительность: от 35 до 45 минут.

Стоимость: клубная карта для ребенка на год - от 27000 рублей.

Преподаватель: Ратушная Евгения - тренер.

Форма: приобретается самостоятельно.