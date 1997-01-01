Плавание в фитнес-клубе Мастер Джим

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Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58
- +7 (423) 245-37-16 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-25-86 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-91-58 , отдел продаж
Информация
Описание: В программе: умение держаться на воде, обучение плаванию и правильной технике.
Делятся на группы: "Барракуды" - 5-7 лет и "Аква микс" - 8-12 лет.
Возраст: от 5-ти до 12-ти лет.
Продолжительность: от 35 до 45 минут.
Стоимость: клубная карта для ребенка на год - от 27000 рублей.
Преподаватель: Ратушная Евгения - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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