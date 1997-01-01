Подготовка к школе в Европейской прогимназии

Информация

Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка, расширение его кругозора, а также психологическую адаптацию ребенка к школьной среде.

Программа включает:

Математику;

Подготовку к письму;

Обучение грамоте и развитие речи;

Английский язык;

ИЗО;

Уроки психологии;

Обучение плаванию.

В течение времени нахождения в прогимназии дети находятся под присмотром воспитателя-куратора.

Программы ведут учителя начальных классов прогимназии, учитель английского языка, психолог, логопед и тренер - преподаватель по плаванию. С детьми работают специалисты высшей категории, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации, обучение и переподготовку.

Стоимость: 12000 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.