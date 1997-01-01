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Подготовка к школе в Европейской прогимназии
Цена: От 12000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Десятая, 10
- +7 (423) 261-47-54
Информация
Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка, расширение его кругозора, а также психологическую адаптацию ребенка к школьной среде.
Программа включает:
- Математику;
- Подготовку к письму;
- Обучение грамоте и развитие речи;
- Английский язык;
- ИЗО;
- Уроки психологии;
- Обучение плаванию.
В течение времени нахождения в прогимназии дети находятся под присмотром воспитателя-куратора.
Программы ведут учителя начальных классов прогимназии, учитель английского языка, психолог, логопед и тренер - преподаватель по плаванию. С детьми работают специалисты высшей категории, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации, обучение и переподготовку.
Стоимость: 12000 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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