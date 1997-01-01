Подготовка к школе в Речевом центре "Логопед"

Информация

Описание: занятия помогут ребенку получить начальные зания и умения, чтобы в будущем проще усваивать школьные предметы. А также помогут быстрее адаптироваться в кругу сверстников.

В программе:

развитие речи;

грамота;

письмо;

математика;

логика.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Стоимость: абонемент на 8 занятий - 3500 рублей, разовое занятие - 1000 рублей, пробное занятие - 500 рублей.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Козина Илона Владимировна - логопед-дефектолог, нейропсихолог, Хаминова Елена Павловна - педагог дошкольного образования.

Также доступен курс занятий "Экспресс подготовка к школе" для детей 6 лет. Занятия длятся 60 минут, стоимость абонемента на 4 занятия составляет 2500 рублей (разовое посещение - 1000 рублей).