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Подготовка к школе в Речевом центре "Логопед"
Адреса
- +7 (423) 268-81-37 , для консультации с педагогами центра
- +7 (423) 278-95-48 , для консультации с педагогами центра
- +7 (423) 202-52-05
Информация
Описание: занятия помогут ребенку получить начальные зания и умения, чтобы в будущем проще усваивать школьные предметы. А также помогут быстрее адаптироваться в кругу сверстников.
В программе:
- развитие речи;
- грамота;
- письмо;
- математика;
- логика.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Стоимость: абонемент на 8 занятий - 3500 рублей, разовое занятие - 1000 рублей, пробное занятие - 500 рублей.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Козина Илона Владимировна - логопед-дефектолог, нейропсихолог, Хаминова Елена Павловна - педагог дошкольного образования.
Также доступен курс занятий "Экспресс подготовка к школе" для детей 6 лет. Занятия длятся 60 минут, стоимость абонемента на 4 занятия составляет 2500 рублей (разовое посещение - 1000 рублей).
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