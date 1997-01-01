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"Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.
Адреса
- +7 (914) 664-03-29
Информация
Описание: творческая студия, где учащиеся осваивают язык через активную, практическую работу с ним.
В программе обучения:
- актёрское мастерство;
- сценическая речь;
- вокальные упражнения;
- игровой тренинг на коммуникацию и внутреннее раскрепощение;
- основы стихосложения и драматургии;
- мировая художественная культура;
- постановка сольных и коллективных художественных номеров, выступление с ними на широкой аудитории (в том числе и на конкурсных площадках).
Чем полезны занятия для ребенка, что они дают:
- осознание родного языка как главного инструмента личной коммуникации и выражения своих мыслей и эмоций, умелое и эффективное владение им;
- уверенный голос, внятную и красивую речь;
- богатый лексикон, развитие памяти и умение формулировать свои мысли как устно, так и письменно;
- непринуждённость в общении, уверенный выход на любую аудиторию;
- умение творчески управлять своими эмоциями и воображением;
- повышение индивидуального культурного уровня, интересный осмысленный досуг;
- творческое самовыражение, повышение самооценки.
Возраст учеников: от 9 до 15 лет.
Стоимость занятий: 3000 рублей в месяц (20 часов).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество детей в группе: от 3 до 12.
В расписании предусмотрены группы для школьников, учащихся в разные смены.
Для первой смены: понедельник, пятница с 18-30 до 20-00.
Для второй смены: понедельник, пятница с 10-30 до 12-00.
Для обеих смен общее занятие: воскресенье с 11-00 до 13-00.
Форма одежды: свободная, не стесняющая движений, лёгкая сменная обувь либо толстые носки.
Преподаватели: Николай Пинчук
Автор и ведущий тренинговых программ для детей и взрослых, художественный руководитель. Стаж работы - 30 лет.
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж 32 годаОтзывов: 0
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