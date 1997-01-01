"Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.

Информация

Описание: творческая студия, где учащиеся осваивают язык через активную, практическую работу с ним.

В программе обучения:

актёрское мастерство;

сценическая речь;

вокальные упражнения;

игровой тренинг на коммуникацию и внутреннее раскрепощение;

основы стихосложения и драматургии;

мировая художественная культура;

постановка сольных и коллективных художественных номеров, выступление с ними на широкой аудитории (в том числе и на конкурсных площадках).

Чем полезны занятия для ребенка, что они дают:

осознание родного языка как главного инструмента личной коммуникации и выражения своих мыслей и эмоций, умелое и эффективное владение им;

уверенный голос, внятную и красивую речь;

богатый лексикон, развитие памяти и умение формулировать свои мысли как устно, так и письменно;

непринуждённость в общении, уверенный выход на любую аудиторию;

умение творчески управлять своими эмоциями и воображением;

повышение индивидуального культурного уровня, интересный осмысленный досуг;

творческое самовыражение, повышение самооценки.

Возраст учеников: от 9 до 15 лет.

Стоимость занятий: 3000 рублей в месяц (20 часов).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество детей в группе: от 3 до 12.

В расписании предусмотрены группы для школьников, учащихся в разные смены.

Для первой смены: понедельник, пятница с 18-30 до 20-00.

Для второй смены: понедельник, пятница с 10-30 до 12-00.

Для обеих смен общее занятие: воскресенье с 11-00 до 13-00.

Форма одежды: свободная, не стесняющая движений, лёгкая сменная обувь либо толстые носки.

Преподаватели: Николай Пинчук

Автор и ведущий тренинговых программ для детей и взрослых, художественный руководитель. Стаж работы - 30 лет.