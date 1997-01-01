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        "Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.

        "Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.

        Количество преподавателей: 1
        Театр Развитие речи Актерское мастерство Ораторское искусство
        Рейтинг: 8.0
        Цена: До 3000
        Возраст: 9 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Экипажная, 1
        • +7 (914) 664-03-29
        Информация

        Описание: творческая студия, где учащиеся осваивают язык через активную, практическую работу с ним.

        В программе обучения:

        • актёрское мастерство;
        • сценическая речь;
        • вокальные упражнения;
        • игровой тренинг на коммуникацию и внутреннее раскрепощение;
        • основы стихосложения и драматургии;
        • мировая художественная культура;
        • постановка сольных и коллективных художественных номеров, выступление с ними на широкой аудитории (в том числе и на конкурсных площадках).

        Чем полезны занятия для ребенка, что они дают:

        • осознание родного языка как главного инструмента личной коммуникации и выражения своих мыслей и эмоций, умелое и эффективное владение им;
        • уверенный голос, внятную и красивую речь;
        • богатый лексикон, развитие памяти и умение формулировать свои мысли как устно, так и письменно;
        • непринуждённость в общении, уверенный выход на любую аудиторию;
        • умение творчески управлять своими эмоциями и воображением;
        • повышение индивидуального культурного уровня, интересный осмысленный досуг;
        • творческое самовыражение, повышение самооценки.

        Возраст учеников: от 9 до 15 лет.

        Стоимость занятий: 3000 рублей в месяц (20 часов).

        Продолжительность: 1 час 30 минут.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество детей в группе: от 3 до 12.

        В расписании предусмотрены группы для школьников, учащихся в разные смены.
        Для первой смены: понедельник, пятница с 18-30 до 20-00.
        Для второй смены: понедельник, пятница с 10-30 до 12-00.
        Для обеих смен общее занятие: воскресенье с 11-00 до 13-00.

        Форма одежды: свободная, не стесняющая движений, лёгкая сменная обувь либо толстые носки.

        Преподаватели: Николай Пинчук

        Автор и ведущий тренинговых программ для детей и взрослых, художественный руководитель. Стаж работы - 30 лет.

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