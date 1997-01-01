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Секция футбола в Детской футбольной школе "Юниор"
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Описание: Система спортивной подготовки детей ориентирована на спорт высоких достижений и поддержку наиболее способных детей с 6 лет. На одного тренера приходится не более 8 учеников, которые объединены в группы, согласно уровню подготовки. Каждая тренировка состоит из нескольких частей: разминка, основная часть, игровая часть и заминка.
Все тренировки включают в себя только безопасные упражнения, соответствующие возрасту занимающихся, а тренеров консультируют опытные специалисты, такие как главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.
Перед началом работы все тренеры проходят инструктаж оказания первой медицинской помощи, а во время тренировок у администратора всегда находится аптечка. Тренировочный процесс строится так, чтобы максимально оградить учеников от травм.
Возраст: с 3 лет.
Расписание занятий: В каждом филиале сети свой график занятий. Когда ребенок начнет посещать занятия, каждому родителю предоставляется доступ в личный кабинет, где можно посмотреть расписание.
Продолжительность занятия: 60 минут. Длительность тренировок подобрана для различных групп детей с учетом их возраста и согласно рекомендациям специалистов.
Стоимость: 4000 руб.
Форма: легкая спортивная обувь на плоской подошве (кроссовки, кеды), а также шорты и футболка из дышащего материала. Кроме того, родители могут заказать для своего ребенка фирменную форму «Юниора» с возможностью выбрать номер и нанесением фамилии ученика на спине.
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