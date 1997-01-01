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Секция "Умник" в детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: Основная цель наших занятий - заложить фундамент интеллектуального и нравственного развития вашего ребёнка. Мы сделаем так, чтобы "первый раз в первый класс" произошёл без стресса, ведь ваш малыш научится не только читать, писать и считать, но и творчески мыслить, проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения, что просто необходимо для эффективного обучения.
Возраст: от 6-и до 7-и лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Максимович Анна, СК "Чемпион".
Форма: свободная.
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