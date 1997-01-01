Секция "Умник" в детском клубе "Чемпион"

Информация

Описание: Основная цель наших занятий - заложить фундамент интеллектуального и нравственного развития вашего ребёнка. Мы сделаем так, чтобы "первый раз в первый класс" произошёл без стресса, ведь ваш малыш научится не только читать, писать и считать, но и творчески мыслить, проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения, что просто необходимо для эффективного обучения.

Возраст: от 6-и до 7-и лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Максимович Анна, СК "Чемпион".

Форма: свободная.