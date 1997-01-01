Скорочтение в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребенок научится читать книги в три раза быстрее, хорошо запоминать информацию, продуктивно готовиться к экзаменам.

В программе:

знакомство с принципами скорочтения;

подготовка глаз и внимания, упражнения по самым эффективным read методикам;

визуализация информации, подключаем образное восприятие текста, воображение;

упражнения на расслабление мышц глаз;

практика и экзамен.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.