Скорочтение в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребенок научится читать книги в три раза быстрее, хорошо запоминать информацию, продуктивно готовиться к экзаменам.
В программе:
- знакомство с принципами скорочтения;
- подготовка глаз и внимания, упражнения по самым эффективным read методикам;
- визуализация информации, подключаем образное восприятие текста, воображение;
- упражнения на расслабление мышц глаз;
- практика и экзамен.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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