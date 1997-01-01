Создание компьютерных игр в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: обучение построено на освоении движка Unity, на основе которого были созданы многие популярные компьютерные игры. Программа курса создана с учетом возраста учеников, поэтому занятия начинаются с элементарных задач, которые со временем усложняются. Ребята осваивают работу во многих компьютерных программах, учатся разрабатывать продукты под Android, Windows и иные ОС, а также работать с 3D-графикой.

Создание компьютерных игр требует хороших знаний трехмерного моделирования, поэтому многие занятия посвящаются именно его освоению. Это необходимо, что добиться реалистичности игровой картинки, управлять светом и камерами для разработки сцен. С этой целью весь теоретический материал прорабатывается на практике под руководством преподавателей.

Чему научится ребенок:

разрабатывать программный продукт;

работать с различными программами;

создавать игры под Windows, Android;

работать с разными текстурами и материалами;

добиваться максимальной реалистичности;

управлять камерами и светом для создания сцен.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Алиса Аникеева.