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Создание компьютерных игр в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: обучение построено на освоении движка Unity, на основе которого были созданы многие популярные компьютерные игры. Программа курса создана с учетом возраста учеников, поэтому занятия начинаются с элементарных задач, которые со временем усложняются. Ребята осваивают работу во многих компьютерных программах, учатся разрабатывать продукты под Android, Windows и иные ОС, а также работать с 3D-графикой.
Создание компьютерных игр требует хороших знаний трехмерного моделирования, поэтому многие занятия посвящаются именно его освоению. Это необходимо, что добиться реалистичности игровой картинки, управлять светом и камерами для разработки сцен. С этой целью весь теоретический материал прорабатывается на практике под руководством преподавателей.
Чему научится ребенок:
- разрабатывать программный продукт;
- работать с различными программами;
- создавать игры под Windows, Android;
- работать с разными текстурами и материалами;
- добиваться максимальной реалистичности;
- управлять камерами и светом для создания сцен.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Алиса Аникеева.
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