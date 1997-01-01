Speaking Club в Полиглотики

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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-05-05
- +7 (951) 000-04-24
Информация
Занятия в разговорном клубе проводит носитель языка. Эти занятия – полезное и увлекательное дополнение к основной программе, направленное на развитие разговорных навыков, снятие языкового барьера и улучшение произношения.
Что дают занятия в Speaking Club:
- Погружение в языковую среду и тренировку разговорных навыков;
- Правильное произношение;
- Преодоление языкового барьера и новые знакомства;
- Возможность комфортно себя чувствовать в путешествиях и смотреть фильмы на английском языке.
Возраст: 7-10 лет, 11-14 лет.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю на выходных.
Кол-во детей в группе: до 6 человек.
Стоимость: 4500 руб. в месяц (4 занятия).
Пробное занятие: 1150 руб.
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