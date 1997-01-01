Speaking Club в Полиглотики

Информация

Занятия в разговорном клубе проводит носитель языка. Эти занятия – полезное и увлекательное дополнение к основной программе, направленное на развитие разговорных навыков, снятие языкового барьера и улучшение произношения.

Что дают занятия в Speaking Club:

Погружение в языковую среду и тренировку разговорных навыков;

Правильное произношение;

Преодоление языкового барьера и новые знакомства;

Возможность комфортно себя чувствовать в путешествиях и смотреть фильмы на английском языке.

Возраст: 7-10 лет, 11-14 лет.

Продолжительность занятия: 90 мин.

Частота занятий: 1 раз в неделю на выходных.

Кол-во детей в группе: до 6 человек.

Стоимость: 4500 руб. в месяц (4 занятия).

Пробное занятие: 1150 руб.