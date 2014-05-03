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Актерское мастерство в детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 3.5 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: Актерское мастерство — это всегда весело и интересно. На них ребенок учится играя, а еще танцует, поет, бегает, фантазирует. Благодаря занятиям актерским мастерством малыш раскрепостится, станет более открытым. Он не будет стесняться на утренниках в детском саду и школе. Ребенок научится ставить себя на место других людей, а это способствует развитию сопереживания и сочувствия. Будет развиваться память, т.к. придется разучивать слова для ролей. Развивается дикция и осанка. Расширяется кругозор ребенка, его знания в области литературы.
Возраст: от 3,5 до 14-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Светлана Беляева, СК "Чемпион".
Форма: свободная.
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