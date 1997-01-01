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Танцы "All styles" в Студии "Mix Dance"
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Описание: All styles - универсальное направление, которое не зависит от пола занимающегося. В основе занятий изучение базы нескольких танцевальных направлений. Акцент делается на стиль Dancehall, но в хореографии также используются такие стили, как Hip-hop, House, Wacking, Vogue.
Структура занятий:
- Разминка;
- Разучивание базовых элементов;
- Основы импровизации;
- Основы музыкальности.
Возраст: 6 -18 лет.
Расписание занятий: понедельник, пятница - 18:00 - 19:00, вторник, четверг - 18:00-19:00.
Стоимость: от 2300 рублей в месяц.
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15.
Преподаватели: Прокопенко Альбина, Апсите Татьяна, Вадим Майков, Гевондова Анастасия.
Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 1
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 1
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 1
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