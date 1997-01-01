Танцы "All styles" в Студии "Mix Dance"

Информация

Описание: All styles - универсальное направление, которое не зависит от пола занимающегося. В основе занятий изучение базы нескольких танцевальных направлений. Акцент делается на стиль Dancehall, но в хореографии также используются такие стили, как Hip-hop, House, Wacking, Vogue.

Структура занятий:

Разминка; Разучивание базовых элементов; Основы импровизации; Основы музыкальности.

Возраст: 6 -18 лет.

Расписание занятий: понедельник, пятница - 18:00 - 19:00, вторник, четверг - 18:00-19:00.

Стоимость: от 2300 рублей в месяц.

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Прокопенко Альбина, Апсите Татьяна, Вадим Майков, Гевондова Анастасия.

Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.