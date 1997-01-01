Танцы в Детском клубе "Ай да Я"

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Описание: танцы — одно из самых интересных увлечений, потому как включают в себя и пластику, и актерскую игру, и развитие мышления, и память, а также многое другое. Вместе с тем это искусство, научиться которому — огромный труд. И чем раньше начать обучение, тем больше успехов можно добиться в этом направлении.

В ходе обучения по мере готовности проводятся танцевальные выступления на публике, а также участие в различных фестивалях и конкурсах.

Стоимость: 1900 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 6 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Алина Кузьмина.