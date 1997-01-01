Вокальный кружок в клубе им. Блюхера

Информация

Описание: В программе: обучение вокалу и игре на синтезаторе. Активное участие в концертах, конкурсах. Развитие коммуникабельности, смелости, активности у ребенка. Ребёнок освоит музыкальную грамоту, научиться играть и петь, разовьёт свой музыкальный слух, память и ритм. Будет выступать на концертах. Занятия индивидуальные и групповые.

Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: бесплатно.

Преподаватели: Алмашова Марина Константиновна- руководитель.