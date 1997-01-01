Вокальный кружок в клубе им. Блюхера

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 , 1-й этаж
- +7 (423) 231-65-64
Информация
Описание: В программе: обучение вокалу и игре на синтезаторе. Активное участие в концертах, конкурсах. Развитие коммуникабельности, смелости, активности у ребенка. Ребёнок освоит музыкальную грамоту, научиться играть и петь, разовьёт свой музыкальный слух, память и ритм. Будет выступать на концертах. Занятия индивидуальные и групповые.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Алмашова Марина Константиновна- руководитель.
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