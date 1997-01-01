Аксючиц Алина Геннадьевна
Дети, которые занимаются танцами, всегда отличаются своей активностью, хорошей физической подготовкой, слаженной координацией, раскованностью перед публикой, артистичностью и нестандартным мышлением. Танцующие дети особенные: их видно издалека.
Адреса
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Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29
- +7 (423) 207-92-07
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог-хореограф
Образование
- специалист коммерции по специальности "Коммерция (торговое дело), ДВФУ, 2013г., магистр "Торговое дело", ДВФУ 2015 г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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