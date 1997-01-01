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Денисова Елена Николаевна

Денисова Елена Николаевна

9.3 Рейтинг
1 Отзывов
Айкидо
Стаж 6 лет
Адреса
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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
  • +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
  • +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
  • +7 (423) 290-22-44 , звонки
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
  • +7 (902) 482-43-54 , Николай Витальевич
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер-Инструктор 1 дан Айкидо Айкикай, признанный сиханом г. Канадзавой.

Образование

  • Профессиональная переподготовка в ДВФУ по программе "Физическая культура и спорт", 2012-2013 гг.

Курсы повышения квалификации

  • I дан Айкидо Айккикай (диплом Хомбу Додзе)
  • ДВФУ, Школа искусств культуры и спорта, 2013 год.

Участие в соревнованиях

  • Ежегодное участие в Международных семинарах под руководством сиханов Хомбу Додзе /Япония, Токио.

Опыт работы

  • Работа с детьми от 4 лет и взрослыми.

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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