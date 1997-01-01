Денисова Елена Николаевна

Адреса
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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
- +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
- +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
- +7 (423) 290-22-44 , звонки
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
- +7 (902) 482-43-54 , Николай Витальевич
Информация о преподавателе
Звание
- Тренер-Инструктор 1 дан Айкидо Айкикай, признанный сиханом г. Канадзавой.
Образование
- Профессиональная переподготовка в ДВФУ по программе "Физическая культура и спорт", 2012-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
- I дан Айкидо Айккикай (диплом Хомбу Додзе)
- ДВФУ, Школа искусств культуры и спорта, 2013 год.
Участие в соревнованиях
- Ежегодное участие в Международных семинарах под руководством сиханов Хомбу Додзе /Япония, Токио.
Опыт работы
- Работа с детьми от 4 лет и взрослыми.
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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