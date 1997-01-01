Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Щукин Андрей Вадимович

Щукин Андрей Вадимович

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Шахматы
Стаж 18 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Шахматы в Спортивной школе "Старт":
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а
  • +7 (423) 227-43-85
Шахматы в Спортивной школе "Старт":
Владивосток, район Борисенко, ул. Борисенко, 60
  • +7 (908) 972-20-63
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, ДГСГА, 2009 год.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы БГНИУ, 2012 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели