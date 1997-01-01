Щукин Андрей Вадимович

Адреса
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Шахматы в Спортивной школе "Старт":
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а
- +7 (423) 227-43-85
Шахматы в Спортивной школе "Старт":
Владивосток, район Борисенко, ул. Борисенко, 60
- +7 (908) 972-20-63
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, ДГСГА, 2009 год.
Курсы повышения квалификации
- Курсы БГНИУ, 2012 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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