Штука Владимир Андреевич
Бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан". Чемпион Владивостока 2005 года (1 место). Чемпион Приморского края по дзюдо 2004 и 2012 года (2 место).
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан" в городе Большой камень.
- Чемпион Владивостока 2005 года, 1 место.
- Чемпион Приморского края по дзюдо 2004 и 2012 года, 2 место.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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