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Штука Владимир Андреевич

Штука Владимир Андреевич

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Рукопашный бой, Смешанные единоборства
Стаж не указан
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан" в городе Большой камень.
  • Чемпион Владивостока 2005 года, 1 место.
  • Чемпион Приморского края по дзюдо 2004 и 2012 года, 2 место.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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