Зорина Ольга

Адреса
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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo":
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
- +7 (423) 272-61-56
- +7 (914) 792-61-56
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, факультет психологии и социального управления, специальность - психология и преподаватель психологии, 2008 – 2013 годы.
Курсы повышения квалификации
- Развитие изобразительной деятельности ребенка в онтогенезе, 2013 год (удостоверение).
- Эриксоновская терапия и гипноз, 2013 год (сертификат).
- Методы арт-терапии в психологическом и педагогическом образовании, 2013 - 2015 годы (свидетельство).
- Мастер-класс по JAZZ FUNK: Саша Шерман, Анна Гротеск, Adam, Алиса Доценко, Виталий Клименко.
- Мастер-класс по HIGH HEELS: Katya Flash, Sonya Dance, Виталий Ninja Клименко.
- Мастер-класс по CONTEMPORARY: Katya Flash, Sonya Dance, Олесь Захаров.
- Мастер-класс по HIP HOP: Анна Гротеск, Alisa Tsitseronova.
- Мастер-класс по VOGUE: Алиса Доценко.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Центр детской психологии «Крылья», должность – психолог, 2013-2014 годы.
- Психологический центр «Мой мир», должность – психолог, 2014-2015 годы.
- Детская развивающая студия «Словечко», психолог с 2014 года по настоящее время.
- Танцевальная студия «Chicago», детский хореограф с 2014 года по настоящее время.
- ДОЛ «Астероид», вожатый, июль – август 2011 года.
- ДОЛ «Юнга», вожатый, июль – август 2010 года.
- ДОЛ «Юнга», вожатый, июль – август 2009 года.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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