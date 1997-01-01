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Зорина Ольга

Зорина Ольга

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 11 лет
Адреса
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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo":
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
  • +7 (423) 272-61-56
  • +7 (914) 792-61-56
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, факультет психологии и социального управления, специальность - психология и преподаватель психологии, 2008 – 2013 годы.

Курсы повышения квалификации

  • Развитие изобразительной деятельности ребенка в онтогенезе, 2013 год (удостоверение).
  • Эриксоновская терапия и гипноз, 2013 год (сертификат).
  • Методы арт-терапии в психологическом и педагогическом образовании, 2013 - 2015 годы (свидетельство).
  • Мастер-класс по JAZZ FUNK: Саша Шерман, Анна Гротеск, Adam, Алиса Доценко, Виталий Клименко.
  • Мастер-класс по HIGH HEELS: Katya Flash, Sonya Dance, Виталий Ninja Клименко.
  • Мастер-класс по CONTEMPORARY: Katya Flash, Sonya Dance, Олесь Захаров.
  • Мастер-класс по HIP HOP: Анна Гротеск, Alisa Tsitseronova.
  • Мастер-класс по VOGUE: Алиса Доценко.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Центр детской психологии «Крылья», должность – психолог, 2013-2014 годы.
  • Психологический центр «Мой мир», должность – психолог, 2014-2015 годы.
  • Детская развивающая студия «Словечко», психолог с 2014 года по настоящее время.
  • Танцевальная студия «Chicago», детский хореограф с 2014 года по настоящее время.
  • ДОЛ «Астероид», вожатый, июль – август 2011 года.
  • ДОЛ «Юнга», вожатый, июль – август 2010 года.
  • ДОЛ «Юнга», вожатый, июль – август 2009 года.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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