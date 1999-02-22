Развитие ребенка

На все курсы мастерской принимаются дети с 3.5 до 18 лет и взрослые. Имеются бюджетные места на конкурсной основе. Занятия ведутся по программе весь учебный год. Группы выходного дня. Организация творческих дней рождения. Развивающие занятия от 2 лет, подготовка к школе, психология, логопедия.
Школа является членом Общероссийкой танцевальной организации ОРТО, Федерации современного танца Приморского края ФСТПК. Проводит обучение танцевальной этике, развитие координации, растяжка, современная и классическая хореография, гимнастика, фитнес, стрейтчинг.
Женский клуб фитнеса и коррекции фигуры. Велнес-аппараты и тренажеры, коллагенарий, групповые фитнес-программы.
Корректирующие велнес-аппараты, моделирующие релакс-сеансы, омоложение и тонус кожи, фитнес в малых группах. Персональные и групповые программы.
Студия современного развития представляет интенсивную подготовку к школе в игровой форме. Обучение чтению за 15 занятий. Разработанные курсы общего развития, необходимые для детей. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Внимательные педагоги. Бесплатная диагностика.