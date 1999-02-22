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Развитие ребенка

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    Школа программирования

    Моя оценка
    Детский клуб
    2 фото
    Обновлена: 18 января 2022
    Кликов: 289
    Обучение программированию детей и школьников. Веб-дизайн. Создание программ и игр.
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    ул. Русская, 46Б ещё 1 адрес

    Zouk

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    3 комментария
    Обновлена: 25 марта 2022
    Кликов: 60
    Zouk, lambada, WCS - танцы для вечеринок и эмоций. Обучение с "с нуля" - танцевальный опыт не нужен. Первое зук-сообщество на Дальнем Востоке.
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    ул. Посьетская, 45
    +7 902 522-12-08

    Солнечный остров

    Моя оценка
    Развивающий центр
    56 комментариев 13 фото
    Обновлена: 18 октября 2021
    Кликов: 364
    Раннее развитие детей от 3-х месяцев, развивающие занятия, подготовка к школе, театральная студия.
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    ул. Бурачка, 10 ещё 2 адреса

    Imperial

    Моя оценка
    Образовательный центр
    15 комментариев 11 фото
    Обновлена: 10 февраля 2022
    Кликов: 381
    Помощь школьникам по текущей программе, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Иностранные языки. Подготовка к школе. Логопед для детей и взрослых. Клинический психолог для детей и взрослых.
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    ул. Светланская, 147
    +7 (423) 207-75-20

    Программатика

    Моя оценка
    Учебный центр
    9 комментариев 2 фото
    Обновлена: 01 апреля 2022
    Кликов: 253
    Центр развития программирования. Обучение детей и взрослых программированию. Курсы: разработка web-сайтов, мобильных приложений и игр.
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    пр-т Народный, 11В
    +7 924 230-66-38

    First Dance

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    34 комментария 77 фото
    Обновлена: 15 декабря 2021
    Кликов: 378
    Бальная соло-латина, спортивные бальные танцы для взрослых. Обучение по системе Pro-Am. Постановка свадебного танца, шоу-номера.
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    ул. Комсомольская, 1
    +7 914 795-50-92

    Arte

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    3 комментария 5 фото
    Обновлена: 15 декабря 2021
    Кликов: 192
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    пр-т Океанский, 69 ещё 3 адреса

    Почемучки

    Моя оценка
    Развивающий центр
    41 комментарий 10 фото
    Обновлена: 09 февраля 2022
    Кликов: 188
    Раннее развитие (2-4), подготовка к школе (4-6), школьная помощь (6-10). Беглое чтение, грамотное письмо, математика на 5+, английский язык.
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    ул. Черемуховая, 28
    +7 902 524-59-88

    Шаг За Шагом

    Моя оценка
    Развивающий центр
    83 комментария 13 фото
    Обновлена: 25 февраля 2022
    Кликов: 253
    Курс раннего развитие 1.3-1.10. Курс развития речи 1.11-3.6. Подготовка к школе 5-6. Кубики Зайцева 4-5. Логопед. Группа кратковременного пребывания.
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    ул. Ульяновская, 8
    +7 914 704-02-52

    Groove dance center

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    6 комментариев 13 фото
    Обновлена: 22 ноября 2021
    Кликов: 343
    Обучение современным танцам детей, взрослых. Танцевальный центр, 500 кв., 4 танцевальных зала. Фитнес, женские направления, социальные танцы. Аренда залов.
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    пр-т Красного Знамени, 51А
    +7 902 557-57-76

    I LOVE Swimming

    Моя оценка
    Спортивный клуб
    77 комментариев 8 фото
    Обновлена: 29 марта 2022
    Кликов: 517
    Школа легкого плавания предлагает обучение плаванию взрослых людей по адаптированной методике "Total Immersion".
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    пр-т Океанский, 43
    +7 914 707-69-98
    Лучший салон красоты февраля 2022 года

    Grand Diamond

    Моя оценка
    Многопрофильная компания
    3275 комментариев 105 фото
    Обновлена: 01 февраля 2022
    Кликов: 2265
    Контурная пластика, услуги косметолога. Ритмика и танцы для детей. Курсы по перманентному макияжу. Комплекс услуг салона красоты.
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    ул. Русская, 46 стр. 3
    +7 (423) 271-16-56

    Дети Пикассо

    Моя оценка
    Развивающий центр
    52 комментария 39 фото
    Обновлена: 01 марта 2022
    Кликов: 344
    На все курсы мастерской принимаются дети с 3.5 до 18 лет и взрослые. Имеются бюджетные места на конкурсной основе. Занятия ведутся по программе весь учебный год. Группы выходного дня. Организация творческих дней рождения. Развивающие занятия от 2 лет, подготовка к школе, психология, логопедия.
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    ул. Кирова, 112 ещё 1 адрес
    +7 984 154-43-64
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    Дай пять!

    Моя оценка
    Развивающий центр
    2 комментария 6 фото
    Обновлена: 02 марта 2022
    Кликов: 106
    Набор детей в группы ИЗО, гончарное мастерство, пластилинографика, подготовка к школе, английский, продленка, логопед-дефектолог.
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    ул. Добровольского, 21 ещё 1 адрес
    +7 924 237-64-90
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    Este

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    14 комментариев 61 фото
    Обновлена: 17 января 2022
    Кликов: 146
    Школа является членом Общероссийкой танцевальной организации ОРТО, Федерации современного танца Приморского края ФСТПК. Проводит обучение танцевальной этике, развитие координации, растяжка, современная и классическая хореография, гимнастика, фитнес, стрейтчинг.
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    ул. Бурачка, 13
    +7 902 487-19-10
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    Dance Space

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    5 комментариев 4 фото
    Обновлена: 16 декабря 2021
    Кликов: 233
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    ул. Пограничная, 2
    +7 924 936-31-08
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    Progame vl

    Моя оценка
    Развивающий центр
    21 комментарий 16 фото
    Обновлена: 22 марта 2022
    Кликов: 282
    Школа программирования учит создавать: сайты, игры, приложения, дизайн, формирует логическое мышление. Фундаментальные программы рассчитаны на детей от 5 до 17 лет.
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    ул. Невельского, 31 ещё 6 адресов
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    Титан

    Моя оценка
    Спортивная школа
    9 комментариев
    Обновлена: 10 марта 2022
    Кликов: 153
    Частная детская юношеская спортивная школа "Титан". Занятия для детей от 4-х лет по направлениям самбо, дзюдо, бокс.
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    ул. Гоголя, 41 ещё 3 адреса
    +7 908 995-54-54

    Студия вокала Дарьи Карпушкиной

    Моя оценка
    Творческая студия
    2 комментария
    Обновлена: 30 марта 2022
    Кликов: 18
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    пр-т Партизанский, 62А
    +7 999 615-80-92
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    Синичка

    Моя оценка
    Детский клуб
    56 комментариев 6 фото
    Обновлена: 28 марта 2022
    Кликов: 381
    Театральная студия. Актерское мастерство, тренинги, мастер-классы для детей от 3-х до 16 лет и взрослых. Спектакли.
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    ул. Пограничная, 2
    +7 924 256-31-08
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    Роботрек

    Моя оценка
    Детский клуб
    34 комментария
    Обновлена: 25 февраля 2022
    Кликов: 103
    Обучение детей с 5 лет. 3D-моделирование, scratch (программирование, создание анимации). Продленка с техническим уклоном. Английский язык.
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    ул. Адмирала Горшкова, 36 ещё 3 адреса
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    Не Школа Гитары

    Моя оценка
    Музыкальная школа
    Обновлена: 02 марта 2022
    Кликов: 140
    Школа гарантированно доводит до результата. Гибкая система оплаты (подбирается подходящий вариант).
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    ул. Светланская, 205
    +7 984 282-40-80
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    Аист

    Моя оценка
    Развивающий центр
    13 комментариев
    Обновлена: 25 февраля 2022
    Кликов: 152
    Детский оздоровительный массаж, tomatis. Взрослый массаж. БАК. Корвит. Сенсорная интеграция. Логопед-дефектолог.
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    Артём, ул. Кирова, 64А
    +7 914 066-68-15
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    Три аккорда

    Моя оценка
    Музыкальная школа
    1 комментарий
    Обновлена: 11 января 2022
    Кликов: 204
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    ул. Нерчинская, 10
    +7 984 145-10-88
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    Wellness Day

    Моя оценка
    Фитнес-клуб
    5 комментариев 14 фото
    Обновлена: 01 марта 2022
    Кликов: 258
    Женский клуб фитнеса и коррекции фигуры. Велнес-аппараты и тренажеры, коллагенарий, групповые фитнес-программы. Корректирующие велнес-аппараты, моделирующие релакс-сеансы, омоложение и тонус кожи, фитнес в малых группах. Персональные и групповые программы.
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    ул. Русская, 19В
    +7 914 703-19-63

    Виртуозы

    Моя оценка
    Музыкальная школа
    59 комментариев 19 фото
    Обновлена: 21 марта 2022
    Кликов: 109
    Обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах.
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    ул. Пологая, 69А
    +7 (423) 274-69-24
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    Double Dar

    Моя оценка
    Развивающий центр
    51 комментарий 13 фото
    Обновлена: 27 января 2022
    Кликов: 151
    Студия современного развития представляет интенсивную подготовку к школе в игровой форме. Обучение чтению за 15 занятий. Разработанные курсы общего развития, необходимые для детей. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Внимательные педагоги. Бесплатная диагностика.
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    пр-т 100-летия Владивостока, 50
    +7 968 166-46-00
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    Magic Dance

    Моя оценка
    Танцевальная студия
    20 фото
    Обновлена: 05 марта 2022
    Кликов: 124
    Танцы и танцевальный фитнес для взрослых и детей, групповые и индивидуальные занятия.
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    ул. Калинина, 275В
    +7 994 008-99-09
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    Sunflower

    Моя оценка
    Музыкальная школа
    3 комментария 10 фото
    Обновлена: 23 января 2022
    Кликов: 259
    Частная школа музыки и актерского мастерства для взрослых и детей. Уроки гитары, вокала, фортепиано, барабанов, актерского мастерства и сценической речи.
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    ул. Прапорщика Комарова, 45
    +7 924 327-71-71
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    Формула успеха

    Моя оценка
    Развивающий центр
    2 комментария
    Обновлена: 09 декабря 2021
    Кликов: 54
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    Артём, ул. Красноармейская, 9
    +7 (423-37) 3-07-07
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