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А-СТОМ
6.6
Рейтинг

А-СТОМ

В клинике 3 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Авроровская, 24
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Бочарников Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
170
отзывов

Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Бондаренко Олеся Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Бондаренко Олеся Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Паршина Галина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Паршина Галина Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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