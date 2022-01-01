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Адреналин
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.
Первичная консультация - бесплатно.
Передовая техника и новейшие технологии лечения и восстановления зубов.
Высококвалифицированные специалисты, гибкая ценовая политика, рассрочка платежа.
Качественная диагностика, возможность индивидуального подбора оптимальных способов стоматологического лечения зубов, диспансерное наблюдение минимум раз в полгода, профилактика заболеваний.
Лицензия ЛО-25-01-002763.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 41 год
Стаж 41 год
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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