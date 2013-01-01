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АкваЛор
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Информация
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
Прием ведут:
- лор-врач, кандидат медицинских наук Красницкая А.С.,
- врач высшей категории Кузина Е.Ю.
Лицензия ЛО-25-01-002756.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 8 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 5 лет
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Принимает детей
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