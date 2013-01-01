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АкваЛор
5.9
Рейтинг

АкваЛор

В клинике 5 врачей
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Адреса
пр-т Острякова, 9А
2-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.

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Врачи работающие в клинике
Красницкая Александра Сергеевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Красницкая Александра Сергеевна

Лор (оториноларинголог), Главный врач
Стаж 8 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог), Главный врач
Стаж 8 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Дыдыка Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Игнатьева Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатьева Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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