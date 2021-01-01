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Арамис
6.1
Рейтинг

Арамис

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Героев Хасана, 4
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Визаж, перманентный макияж.

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Врачи работающие в клинике
Кондратова Евгения Эдуардовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кондратова Евгения Эдуардовна

Косметик-эстетист
Стаж 7 лет
Косметик-эстетист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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