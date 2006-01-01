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Аврора-Дент
6.0
Рейтинг

Аврора-Дент

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Толстого, 48
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Паршина Галина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Паршина Галина Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Ахметханова Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ахметханова Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж 20 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королёва Наталья Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёва Наталья Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оболенская Ксения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оболенская Ксения Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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